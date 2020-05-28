مكاوي تفقد مطمري برج حمود والجديدة: المطمر ليس الحل

تفقد محافظ ​جبل لبنان​ القاضي ​محمد مكاوي​ اليوم مطمري ​برج حمود​ و​الجديدة​ بعد تفاقم ازمة النفايات، رافقه قائمقام ​المتن​ ​مارلين حداد​ ورئيسا بلديتي برج حمود مارديك بوغوصيان والجديدة انطوان جبارة، واشار مكاوي ان "هذه الجولة أتت بعد ​أزمة النفايات​ وان هذه الازمة ستنتهي في حلول جدية تغنينا عن العودة الى الوراء عند انتهاء كل مهلة، والمطمر ليس الحل ولا يمكن الاستمرار في دفع الكلفة التي تدفع على مشاريع للخروج من أزمة النفايات ولا بد من البحث في مشاريع ذات جدوى اقتصادية أهم، والحل الوقت هو لإمرار الوقت ولوضع الحل المستدام على سكة التنفيذ".

واكد بوغوصيان ان "​مطمر برج حمود​ اقفل ولا عودة الى الوراء بل يجب التفكير جديا بمعامل فرز لحل ازمة النفايات".

وأشار جبارة من جهته إلى ألا حلول حتى الساعة وان الوضع سيء ولكن علينا ان نقبل به حتى لا نصل الى الاسوأ، والاسوأ هو تكدس النفايات في الشوارع وبالقرب من المنازل ما يؤثر سلبا في صحة المواطنين".