توقيع بروتوكول هبة مقدمة من السلطات الصينية إلى الجيش اللبناني

أعلنت ​قيادة الجيش​ أنه "تم توقيع بروتوكول هبة مقدمة من السلطات ​الصين​ية إلى الجيش ال​لبنان​ي، عبارة عن 4 حاويات من الألبسة واللوازم الطبية المخصصة للوقاية من ​فيروس كورونا​".

ووقع البروتوكول عن جانب ​السلطات الصينية​ السفير الصيني في لبنان السيد ​وانغ كيجيان​ وعن الجانب اللبناني قائد الجيش ​العماد جوزيف عون​.

وفي كلمة له، أكد السفير الصيني عزم الصين على دعم لبنان وجيشه في التغلب على فيروس كورونا، إضافةً إلى استمرارها بتقديم المساعدات وتعزيز الصداقة المتينة بين شعبي الدولتين.

من جهته أعرب قائد الجيش عن شكره العميق للصين دولة وشعبا وجيشا على هذه الخطوة التي سيكون لها أثر إيجابي واضح على جهود ​المؤسسة العسكرية​ لحماية عناصرها من خطر الوباء، والمساهمة في تطبيق خطة التعبئة التي أقرّتها ​الحكومة​ على المستوى الوطن"ي، مؤكدا أن "الجيش يتطلع إلى مواصلة هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين".