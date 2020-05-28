طرابلسي: بري لم يسحب قانون العفو بل أجله للنهاية فلماذا الخروج من الجلسة؟

أشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​ادغار طرابلسي​ إلى أن ​التيار الوطني الحر​ وتكتل لبنان القوي ضد قانون ​العفو العام​ مبدئيا، وكل شخص لديه مصلحة بالعفو عن جهة معينة، وكانوا فريقين ثم 3 فرق وقال رئيس التيار ​جبران باسيل​ أننا مبدئيا ضد العفو".

وأكد أن رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ "لم يسحب قانون العفو العام من الجلسة، بل جعله بالنهاية ليأخذ مزيدا من النقاش بين الكتل، وليأخذ الجميع وقته بمناقشة المشروع، ونحن قبلنا أن نناقش لكن هناك فريق ترك الجلسة، وهناك ناس اتخذوا موقف من من وعدهم لبعض الجهات بإقرار القانون، وخرجوا من القاعة، وطيروا ميثاقية بري، وكنا سنشرع قوانين تهم الناس، وخروجهم من الجلسة استدعى إلغاء الجلسة من بري، فلماذا خرجوا من الجلسة؟".

واعتبر طرابلسي "أن الحل للموقوفين على غير حق ودون أحكام ليس العفو، بل هو محاكمتهم، ونحن حريصون على عقاب من قتل ​الجيش​، ونادينا مرارا أن يكون العفو عن جرائم محددة، وهذا القانون بصيغته الحالية أفضل من السابق لكن يحتاج إلى مزيد من التعديلات، لكن بعض الجهات أعطت وعودا وأرادت العفو فورا، ونحن كتكتل لبنان القوي لم ندخل ب "بازار" اللبنانيين الموجودين ب​إسرائيل​".