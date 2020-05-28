شقيقان يطلقان النار على مواطن في بعلبك بسبب أفضلية مرور

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن أنه اقدم المدعوين م ع م وشقيقه ح ع م على اطلاق النار باتجاه المدعو ع ع ا بسبب افضلية مرور في ​مدينة بعلبك​ حي الشيقان، ولم يصب احد بأذى وفرا مطلقو النار الى جهة مجهولة.

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