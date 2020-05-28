الجيش: زورقان حربيان اسرائيليان خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ أن "زورقين حربيين تابعان للعدو الإسرائيلي، خرقا بتاريخ 27/5/2020 ما بين ​الساعة​ 13.20 والساعة 17.45، ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​، على أربعة مراحل، لمسافة أقصاها حوالى 24 متراً، وتتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

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