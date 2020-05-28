اصابة 3 أشخاص بجروح اثر انقلاب سيارتهم في العديسة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" عن إصابة ثلاث اشخاص بجروح ورضوض اثر ​انقلاب سيارة​ نوع سوزوكي لون فضي على طريق عام ​العديسة​ بقيادة المواطنة م. ح. من حلوسية وبرفقتها شقيقتها وابنتها ما استدعى نقلهن على إلى ​مستشفى مرجعيون الحكومي​ للمعالجة ويقوم مخفر العديسة بالتحقيق.

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