الصحة التركية تسجل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا و30 حالة وفاة

اعلن ​وزير الصحة​ التركي فخر الدين قوجة، تسجيل 1182 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، توازيا مع تسجيل 30 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس كورونا المستجد، فيما رصدت السلطات 1576 حالة شفاء بين المصابين بالمرض.

ولفت قوجة إلى ارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1182 ليصل إلى 160979 حالة. ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في ​تركيا​ مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 25 أيار 987 حالة، وفي 26 أيار 948، وفي 27 أيار 1035.

كما أفاد بأن "حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 4461 شخصا إثر رصد 30 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 25 أيار 29 حالة، وفي 26 ايار 28، وفي 27 أيار 34 حالة".