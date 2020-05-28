حرس الحدود السعودي: إخلاء بحار صيني بعد تعرضه لكسر بيده شمالي ميناء جدة

أعلن المتحدث باسم حرس الحدود في السعودية، المقدم مسفر بن غنام القريني، عن "إخلاء بحار صيني الجنسية، تعرض لكسر في كف يده اليمنى، على متن إحدى السفن شمالي ميناء جدة في مياه البحر الأحمر".
ولفت القريني إلى أن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تلقى اتصالًا من قبطان سفينة تحمل علم هونغ كونغ، وهي في طريقها من ميناء شارلستون بالولايات المتحدة إلى ميناء فنكاتو بفيتنام"، منوّهًا بأن "البلاغ أفاد بوجود حالة مرضية لأحد طاقهما، وليست لديه أي أعراض أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، ويحتاج إلى إخلاء طبي".
كما أفاد بأنه "عقب تحديد موقع السفينة، تم إخلاء المريض بعد اتخاذ الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد"، موضحًا أن "المصاب جرى نقله إلى مستشفى "سليمان فقيه" وحالته الصحية مستقرة". وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص.
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