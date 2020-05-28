وزير الصحة الأردني: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و11حالة شفاء

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر، "تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 728 حالة".
وأوضح خلال مؤتمر صحافي في دار رئاسة الوزراء، أنّ "الحالات الجديدة توزّعت على النحو الآتي: حالتان لسائقي شاحنات على حدود العمري أحدهما أردني الجنسّية، و6 حالات لأردنيّين قادمين من روسيا"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تسجيل 11 حالة شفاء، ليصبح مجموع حالات الشفاء في الأردن 497"، مشيرًا إلى أنّ "الحالات الّتي تخضع للعلاج عددها 162".
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