وزير الصحة الأردني: تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و11حالة شفاء

أعلن وزير الصحة ​الأردن​ي سعد جابر، "تسجيل 8 حالات إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 728 حالة".

وأوضح خلال مؤتمر صحافي في دار رئاسة الوزراء، أنّ "الحالات الجديدة توزّعت على النحو الآتي: حالتان لسائقي شاحنات على حدود العمري أحدهما أردني الجنسّية، و6 حالات لأردنيّين قادمين من ​روسيا​"، لافتًا إلى أنّه "تمّ تسجيل 11 حالة شفاء، ليصبح مجموع حالات الشفاء في الأردن 497"، مشيرًا إلى أنّ "الحالات الّتي تخضع للعلاج عددها 162".