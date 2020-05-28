مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعت سلطات أميركا لوضع حد لحوادث قتل أميركيين من أصول إفريقية

نددت مفوضة ​الأمم المتحدة​ لحقوق ​الإنسان​ ​ميشيل باشليه​ بمقتل رجل أسود بعد توقيفه في ​الولايات المتحدة​، داعية ​السلطات الأميركية​ إلى اتخاذ "خطوات جادة" لوضع حد لحوادث قتل أميركيين من أصول إفريقية. ولفتت باشليه في بيان الى إنّ ما جرى هو آخر حدث في "سلسلة عمليات قتل طويلة لأميركيين من اصول إفريقية على يد أفراد ​الشرطة​ ومن يلجؤون إلى تطبيق القانون بأنفسهم ويتوجب على السلطات الأميركية وضع حد لعمليات القتل هذه".

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