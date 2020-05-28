مصادر فرانس برس: مقتل 60 شخصا بهجمات مسلحين في شمال غرب نيجيريا

أفادت مصادر طبيّة ومحليّة في نيجيريا لوكالة "فرانس برس"، بـ"مقتل 60 شخصًا خلال هجمات منسّقة على قرى عدّة في ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غرب نيجيريا، نفّذتها مجموعات مسلّحة يُشار إليها محليّا بـ"العصابات".
وأوضحت أنّ "الجميع قُتلوا بالرصاص الحي، وأغلبيّة الإصابات في الرأس، ما يقلّل جدًّا فرص النجاة".
وكان قد ذكر أحد الزعماء المحليّين للوكالة، أنّ "العشرات دخلوا على متن دراجات نارية قرى في مقاطعة سابون بيرني، وفتحوا النيران باتجاه المنازل الّتي يقطنها فلاحون ومربو مواشي، وقتلت "العصابات" 16 شخصًا في غركي، 13 في دان ادووا، 22 في كوزاري، سبعة في كاتوما واثنين في ماساوا، ما يجعل الحصيلة ستين شخصًا".
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