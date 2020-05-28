الصحة المصرية تسجل 1127 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الصحة المصرية​ خالد مجاهد، تسجيل 1127 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، بالإضافة إلى 29 وفاة جراء الإصابة بالوباء، ليتجاوز بالتالي حاجز الإصابات 20 ألف حالة.

ولفت مجاهد إلى ان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 20793 حالة من ضمنهم 5359 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و845 حالة وفاة"، منوّهًا بخروج "154 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5359 حالة".

كما أفاد بأن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد 19"، ارتفع ليصبح 6019 حالة ، من ضمنهم الـ 5359 متعافيًا".