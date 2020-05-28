خارجية سوريا:قرار الإتحاد الأوروبي بعد قرار أميركا يؤكد عدم استقلالية الإتحاد

أفادت الإخبارية السورية عن مصدر في وزارة الخارجية السورية تأكيدها أنه "ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سوريا لا سيّما أنّه جاء بعد القرار الأميركي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد لاستقلالية القرار".
تجدر الإشارة إلى أن الإتحاد الأوروبي أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تمديد العقوبات ضد الحكومة السورية لمدة عام إضافي، بغض النظر عن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". و تشمل تلك العقوبات 273 شخصًا و 70 كيانًا جمدت أصولهم.
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