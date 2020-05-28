أ.ف.ب: "أميريكان إيرلاينز" تعتزم إلغاء 30 بالمئة من الوظائف الإدارية

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية - أ.ف.ب"، أنّ "شركة "أميركان إيرلاينز" للطيران تعتزم إلغاء 30% من وظائف المسؤولين الإداريّين وخفض عدد الطيّارين والطواقم الجويّة، في ظلّ تفشّي وباء "​كوفيد 19​"، الّذي شكل ضربة قاسية لقطاع الطيران".

وأوضحت استنادًا إلى مذكّرة داخليّة اطّلعت عليها، أنّ "خطّة التقشّف ستطال حوالى 5100 منصب إداري من أصل 17 ألفًا في شركة الطيران حاليًّا"، لافتةً إلى أنّ الخطّة "تُضاف إلى خطة تقاعد طوعي جاري تنفيذها حاليًّا، وانضم إليها حتّى الآن 39 ألفًا من موظّفي الشركة البالغ عددهم الإجمالي مئة ألف".

وتعاني شركة "أميريكان إيرلاينز" كسائر شركات النقل الجوي في العالم، من انتشار فيروس "كورونا" الّذي شكّل ضربة مباشرة لهذا القطاع. واضطرّت الشركات إلى إلغاء كلّ رحلاتها تقريبًا في ظلّ القيود المفروضة على السفر وتدابير ​الحجر المنزلي​، الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.