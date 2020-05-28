تسجيل 66 وفاة جديدة بكورونا بفرنسا ليرتفع العدد لـ28662 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في ​فرنسا​ عن تسجيل 66 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 28 ألفا و662 حالة، كما أكدت تسجيل 3325 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 149 ألفا و71 حالة.

وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات من 15 ألفا و680 إلى 15 ألفا و208، كما انخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية المركزة من 1501 إلى 1429.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي ​إدوار فيليب​ أعلن "رفع قيود التنقل في البلاد واعادة فتح المقاهي والمطاعم اعتبارا من 2 حزيران"، مؤكدًا أن "​باريس​ لم تعد منطقة خطر بالنسبة لكورونا".