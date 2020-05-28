فتح المساجد والكنائس في الأردن بعد أكثر من شهرين على إغلاقها بسبب كورونا

أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدّسات الإسلامية في ​الأردن​، محمد الخلايلة، "إعادة فتح المساجد اعتبارًا من يوم الجمعة 5 حزيران، وسيتمّ البدء بصلاة الجمعة كخطوة أولى وفق معاير وتعليمات سيتمّ الإعلان عنها لاحقًا".

وأكّد خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيري الإعلام والصحة، "أنّه سيتمّ البدء بصلاة الجمعة لأنّها فريضة ولا تصحّ في البيوت، وباقي الصلوات تجوز إقامتها، إلى أن تعود الروح والحياة في المساجد"، لافتًا إلى أنّ "الوزارة لديها القدرة على الضبط والسيطرة على الأمور بمساجدها".

ودعا الخلايلة، كبار السن ومن لديه أعراض مرضيّة، أن "يتجنّب ​الصلاة​ في المساجد، حفاظًا على سلامته وسلامة الآخرين، والالتزام بارتداء الكمّامة والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصّة عند الحضور للمساجد".