طوني فرنجية: كم هو احمق الذي حول قضية المبعدين و العملاء إلى قضية مسيحية

أشار النائب طوني فرنجية في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "كم هو احمق الذي حول قضية المبعدين و العملاء إلى قضية مسيحية".
وفي وقت سابق، لفت فرنجية الى انه "مؤسف انه في ظل هذه الظروف تمعن بعض القوى السياسية بالمزايدات الإعلامية وشعبويتها المعهودة التي لن تجدي نفعاً بعد اليوم وهي بعيدة كل البعد عن المسؤولية الوطنية الحقيقية . سقطت الأقنعة".
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