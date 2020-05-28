أردوغان: قررنا رفع حظر التنقل وعودة الموظفين لأعمالهم في 1 حزيران

أعلن الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "رفع حظر التنقل بين المدن بشكل كامل وعودة الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بشكل طبيعي اعتباراً من 1 حزيران، كما سيتم افتتاح رياض ​الأطفال​ ودور الرعاية النهارية، وسيُسمَح للمواطنين أصحاب المحلات التجارية فوق 65 عاماً باستئناف أعمالهم شريطة التزام ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي وقواعد النظافة".

وأكد أردوغان أن "مرافق الاستراحة على طرقات السفر ستفتح مجدداً في 1 حزيران، وأنه ستُرفع القيود عن الرياضات الفردية، وسيتم رفع تقييد الحركة عن الفئة العمرية من 0-18 عاماً يومَي الأربعاء والجمعة بين الساعة 14:00 و 20:00، كما أعلن افتتاح الحدائق والسواحل والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهي.

وأكد أن "​تركيا​ في مستوى جيد جداً فيما يتعلق بمكافحة وباء كورونا، ومستمرة في إنتاج الكمامات وأجهزة التنفس والبحث عن لقاح ل​فيروس كورونا​، وقد صدّرنا ألف جهاز تنفس محلي الصنع إلى عدة دول، وقدمنا المعونات لنحو مئة دولة خلال أزمة كورونا، وكان أداؤنا ناجحاً، وتركيا من أكثر الدول التي واجهت وباء كورونا بنجاح".