"النشرة": الجيش أعاد فتح الطريق الدولية عند مفرق بريتال

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​البقاع​ عن أن ​الجيش اللبناني​ أعاد فتح الطريق الدولية عند مفرق بريتال بعد قطعها من قبل عدد من محتجين على عدم إقرار قانون ​العفو العام​. إضغط للمزيد

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