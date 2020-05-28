سلطات السعودية:ستعود الحياة لطبيعتها في 21 حزيران باستثناء مكة المكرمة

أعلنت السلطات ​السعودية​ عن أنه "ابتداء من يوم الأحد 21 حزيران، ستعود الحياة الطبيعية إلى ما قبل فترة إجراءات منع التجول، في جميع مناطق المملكة ومدنها باستثناء ​مكة المكرمة​"، مشددة على "الالتزام التام بالتعليمات الصحية الوقائية والتباعد الاجتماعي، والحرص على المحافظة على حماية الفئات الأعلى خطرا من الإصابة بخاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وأمراض تنفسية".

وأشار مصدر مسؤول في ​وزارة الداخلية​ بأنه و"ابتداء من يوم الخميس 28 أيار حتى نهاية يوم السبت 30 أيار 2020، سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثالثة مساء، والسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارة الخاصة أثناء فترة عدم منع التجول، إضافة إلى استمرار عمل الأنشطة المستثناة في القرارات السابقة؛ يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها، في فترة السماح، وذلك في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية، مع منع الأنشطة التي لا تحقق التباعد البشري".

وأكد أنه "من 31 أيار، لـ20 حزيران سيتم تغيير أوقات السماح بالتجول بجميع المناطق، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا حتى الثامنة مساء، مع استمرار عمل جميع الأنشطة المستثناة بقرارات سابقة، وسيسمح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في مساجد، ما عدا مساجد مكة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية".