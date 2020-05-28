النشرة: قطع طريق بريتال بعلبك بالاطارات المشتعلة احتجاجا على عدم إقرار قانون العفو العام

أفاد مراسل "الخليج 365" في البقاع بأن عددا من المحتجين أقدموا على قطع طريق بريتال بعلبك بالاطارات المشتعلة احتجاجا على عدم إقرار قانون العفو العام.
وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد رفع الجلسة التشريعية المسائية في شكل مفاجىء، وكان النواب ما زالوا يتداولون في مشروع الكابيتل كونترول، وسقطت صفة العجلة عنه واحيل على اللجان. ولم تستكمل مناقشة مشروع قانون العفو العام.
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