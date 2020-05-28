جريصاتي إستنكر كلام أبو فاعور: أتفهم توجس نواب اللقاء الديمقراطي من القضاء

استنكر مستشار ​رئيس الجمهورية​ الوزير السابق ​سليم جريصاتي​، تصريح النائب ​وائل أبو فاعور​ خلال ​جلسة مجلس النواب​ اليوم، مؤكدًا أنه "خلال ولايتي في ​وزارة العدل​ كان هناك ​منظومة​ قضائية متماسكة، والوزير يحث ​القضاء​ عندما يرى تأخير إصدار الأحكام".

وشدّد جريصاتي على أنه "اتفهم توجس نواب ​اللقاء الديمقراطي​ من القضاء لأن الاشكاليات القضائية لديهم كثيرة وتدفعهم لاتهام القضاء وهذا أمر غير مستغرب عنهم".

وكان أبو فاعور، قد سأل خلال ​الجلسة التشريعية​ :"هل لنا أن نتذكّر وزير عدل سابق يرفع سماعة ​الهاتف​ أمام شاشة الكاميرا ويقول لقاض: شيري، بدي حكم على ذوقك؟".

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