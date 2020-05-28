استنكر مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي، تصريح النائب وائل أبو فاعور خلال جلسة مجلس النواب اليوم، مؤكدًا أنه "خلال ولايتي في وزارة العدل كان هناك منظومة قضائية متماسكة، والوزير يحث القضاء عندما يرى تأخير إصدار الأحكام".
وشدّد جريصاتي على أنه "اتفهم توجس نواب اللقاء الديمقراطي من القضاء لأن الاشكاليات القضائية لديهم كثيرة وتدفعهم لاتهام القضاء وهذا أمر غير مستغرب عنهم".
وكان أبو فاعور، قد سأل خلال الجلسة التشريعية :"هل لنا أن نتذكّر وزير عدل سابق يرفع سماعة الهاتف أمام شاشة الكاميرا ويقول لقاض: شيري، بدي حكم على ذوقك؟".
كانت هذه تفاصيل خبر جريصاتي إستنكر كلام أبو فاعور: أتفهم توجس نواب اللقاء الديمقراطي من القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.