روكز: اسقاط العفو العام كان تحية اجلال لارواح الشهداء

أشار النائب شامل روكز في تصريح إلى أن "اسقاط العفو العام كان تحية اجلال لارواح الشهداء، و تحية وفاء لكل جندي مصاب، وتحية احترام لكل عائلة شهيد!".
ولفت في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أنه "ليس مقبولاً ان يعود المجرم حراً في هذا الوضع ليرتكب الفظائع من جديد، ومصير المرتكب العدالة لا العفو".
و اعتبر في تصريحه أنه "في الوقت عينه، مؤسف مشهد الانقسام الطائفي، فالوحدة الوطنية مطلوبة، لتكون وحدة لمصلحة لبنان، لا وحدة تحاصص على حساب البلد والعدالة".
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