بري في مستهل مناقشة قانون العفو: كل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا وبموضوع من هذا النوع لن نخسر

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مستهل مناقشة قانون العفو العام، أن "وحدة هذا البلد اكثر ما تتجسد في هذه القاعة وهناك الاف المخارج وكل اللبنانيين قاتلوا اسرائيل وانتصرنا وبموضوع من هذا النوع لن نخسر".
وتابع بري :"جميعنا من المدرسة نفسها واحد اهم اساليب المقاومة الوطنية هي الوحدة الوطنية "اوعى تنسوها بحياتكن نحن واخواننا في حزب حزب الله وكل من وقف ضد اسرائيل عام 2006".
وطلب بري التصويت على اقتراح قانون العفو العام بمادة وحيدة.
بدورها إقترحت وزيرة العدل ماري كلود نجم عند البدء بمناقشة موضوع العفو اضافة تعديلات على الاقتراح.
من جهة أخرى، أقر المجلس القانون المتعلق بهدر الغذاء.
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