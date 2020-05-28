مجلس النواب اقرّ قرض الصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بحدود 180 مليون دولار

اقرّ ​مجلس النواب​ قرض الصندوق العربي للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان بحدود 180 مليون ​دولار​. وعند السادسة بدأت الجلسة المسائية في ​قصر الاونيسكو​ بعد إكتمال النصاب القانوني.

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