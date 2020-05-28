بريطانيا.. ضوء أخضر لتخفيف الإغلاق

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







أعطى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الليلة الضوء الأخضر لأول اجتماع اجتماعي عائلي محدود منذ الإغلاق حيث كشف أن ما يصل إلى ستة أشخاص يمكنهم الآن الاجتماع في الهواء الطلق وفي حدائق خاصة لحفلات الشواء - طالما أنهم يبقون على بعد ستة أقدام من بعضهم البعض.

وكشف رئيس وزراء متفائل أن القيود الصارمة يتم تخفيفها قليلاً من الأسبوع المقبل ، حيث قام رسميًا بتخفيض حالة "تنبيه" كوفيد في إنكلترا من أربعة إلى ثلاثة.

وعلى الرغم من تحذيرات كبير المستشارين العلميين باتريك فالانس من أن 8000 إصابة جديدة لا تزال تحدث كل يوم، والاعتراف بجعل القواعد أكثر دقة سيؤدي إلى "شذوذ وتناقضات"، كشف جونسون النقاب عن سلسلة من التغييرات لتصبح سارية في إنكلترا اعتبارًا من يوم الاثنين.

وسيسمح لما يصل إلى ستة أشخاص من أسر مختلفة بالاختلاط، مما يفتح آفاق لم شمل الأسرة والأصدقاء، على الرغم من أنه سيظل يُطلب منهم الامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي. كما سيُسمح لهم باستخدام الحدائق والمساحات الخارجية الخاصة التي كانت محظورة سابقًا.

المتاجر والمدارس

وستبدأ المتاجر غير الأساسية والمدارس الابتدائية في إعادة فتح أبوابها اعتبارًا من الشهر المقبل، كما تم اقتراحه في وقت سابق من الأسبوع.

وقال جونسون في المؤتمر الصحفي اليومي في 10 داونينغ ستريت يوم الخميس: "لا يمكنني ولن أرمي جميع المكاسب التي حققناها معًا. لذا فإن التغييرات التي قمنا بها محدودة وحذرة".

وأضاف: ليس هناك شك في أن الناس يحصلون على إذن للبقاء بين عشية وضحاها، أو قضاء الوقت في منازل أخرى. لكنه أضاف: "نريد أن يتمكن الناس من رؤية أصدقائهم وعائلاتهم. نريد أن يتمكن الناس من رؤية كلا الوالدين في وقت واحد ... "يمكن أن يكون لديك شواء شريطة أن تفعل ذلك بطريقة بعيدة اجتماعيا."

ومن جهته، أكد كبير الأطباء كريس ويتتي أن الأشخاص يمكنهم الذهاب إلى المرحاض في منازل الآخرين إذا جاءوا للزيارة، ولكن كان من "الضروري للغاية" أن يمسحوا كل شيء بعد ذلك ويغسلون أيديهم بصرامة.

الخطوة الأكبر

Advertisements

وتأتي الخطوة الأكبر من المتوقع على الرغم من المخاوف التي أثيرت في مجلس الوزراء من أن "فقرة الشواء '' يمكن أن تؤدي إلى تفجر جديد في العدوى.

وقال جونسون: "أعرف الخسائر التي ألحقها الإغلاق بالعائلات والأصدقاء الذين لم يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض". وتابع: لذا، بدءًا من يوم الاثنين، سنسمح بحدود ستة أشخاص للاجتماع بالخارج - شريطة أن يواصل أولئك الذين ينتمون إلى أسر مختلفة الالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي عن طريق الابتعاد عن مترين.

وتابع: "في الوقت الحالي، كما تعلمون ، يمكن للناس أن يجتمعوا في الحدائق ولكن ليس في الحدائق الخاصة. كانت هذه خطوة أولى حذرة - لكننا نعلم أنه لا يوجد فرق في المخاطر الصحية. لذلك سنسمح الآن للناس بالالتقاء في الحدائق والمساحات الخارجية الخاصة الأخرى".

وقال رئيس الوزراء: "تعني هذه التغييرات أن الأصدقاء والعائلة يمكنهم البدء في مقابلة أحبائهم - ربما رؤية كلا الوالدين في وقت واحد ، أو كليهما في وقت واحد. أعلم أن هذه ستكون لحظة ممتعة وطويلة الأمد بالنسبة للكثيرين".

وأضاف: "ولكن يجب أن أؤكد أنه للسيطرة على الفيروس، يحتاج الجميع إلى البقاء في حالة تأهب، والتصرف بمسؤولية، والالتزام الصارم بقواعد التباعد الاجتماعي، والبقاء مترين بعيدًا عن أولئك الذين لا تعيش معهم".

تقليل الاتصال

وشدد جونسون على أن "تقليل الاتصال بالآخرين لا يزال أفضل وسيلة لمنع انتقال العدوى". وأضاف: "يجب عليك أيضًا محاولة تجنب رؤية الأشخاص من العديد من الأسر في تعاقب سريع - حتى نتمكن من تجنب خطر الانتقال السريع من الكثير من العائلات المختلفة والاستمرار في السيطرة على الفيروس".

واعترف جونسون بأنه سيكون هناك "شذوذ" و"تناقضات واضحة" في القواعد الأكثر تعقيدًا. وقال "حتمًا قد تكون هناك بعض الشذوذ أو التناقضات الظاهرة في هذه القواعد - ومن الواضح أن ما نقترحه لا يزال مجرد جزء بسيط من التفاعل الاجتماعي الذي سيستمتع به كل واحد منا".

وقال رئيس الوزراء: "أعرف أن الكثير منكم سيجد هذا محبطًا وأنا آسف لذلك. لكن أخشى أنه لا يمكن تجنبه، نظرًا لطبيعة العدو غير المرئي الذي نقاتله".