تنسيقية شباب الأحزاب تُطلق وثيقة إلكترونية لمساندة الأطقم الطبية حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وثيقة إلكترونية لمساندة الأطقم الطبية حول العالم فى مواجهة فيروس كورونا المستجد، ودعت التنسيقية شعوب العالم أفرادا ومؤسسات وقوى سياسية وحزبية للمشاركة فى التعبير عن مساندة الأطقم الطبية وتقديم التقدير لهم فى هذه الأزمة عبر التوقيع على تلك الوثيقة الإلكترونية.
وأوضحت التنسيقية فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تُسجل الأطقم الطبية حول العالم بطولات في مواجهة جائحة كورونا ( كوفيد ١٩ ) بجهود فائقة من أجل صحة وسلامة الإنسانية لذا تأتي هذه المبادرة من تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين لدعمهم من مختلف دول العالم".
وتابع المنشور: "وتضامنا مع جهود الأطقم الطبية في مسئوليتهم فإن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تدعو شعوب العالم أفرادا ومؤسسات و قوى سياسية و حزبية للمشاركة في التعبير عن مساندتهم و تقديم التقدير لهم في هذه الأزمة عبر التوقيع على تلك الوثيقة الإلكترونية".
رابط الوثيقة
https://www.change.org/p/front-line-healthcare-workers-thanks-to-our-front-line-healthcare-workers?recruiter=34356428&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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