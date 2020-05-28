رئيس جامعة العريش: إجراءات احترازية صارمة لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم:

أكد الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، على ضرورة الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقال إنه بدءًا من يوم الأحد المقبل سوف يسمح فقط بالدخول إلى جامعة العريش لمن يرتدى الكمامة وواقي الأيدي، حفاظًا على سلامة الجميع وذلك لمدة 3 أسابيع وقبل عودة طلاب سنوات التخرج للجامعة في الأول من يوليو لإجراء امتحانات نهاية العام.

وأوضح رئيس الجامعة أن الأساتذة والإداريين الذين سافروا لمحافظاتهم من فترات طويلة سواء منذ بداية ظهور فيروس كورونا أو من سافروا لقضاء شهر رمضان أو عيد الفطر خارج سيناء ويرغبون في العودة للعريش والجامعة لابد من التأكد من خلوهم أو حملهم للفيروس بعمل الفحوصات والتحاليل اللازمة مع تقديم ما يفيد ذلك بالإضافة إلى فترة عزل قبل دخولهم الجامعة.