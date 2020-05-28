ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا في أسوان إلى 405 حالات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد في محافظة أسوان إلى405 حالات، خرجوا جميعًا من مستشفى العزل في الصداقة ومن المدينة الشبابية بأسوان.
وقال الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، أنه جرى، اليوم الخميس، خروج 13 حالات جديدة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، وتحول حالتهم من إيجابية إلى سلبية للمرض منهم 5 حالات من مستشفى العزل بمنطقة الصداقة بمدينة أسوان، و8 حالات من المدينة الشبابية، ليرتفع عدد المتعافين من كورونا وخرجوا من مستشفى العزل بأسوان إلى 208 حالات بالإضافة إلى 197 حالة خرجت من المدينة الشبابية.
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