إيران: إنهاء أمريكا للاعفاءات ضربة لقرار مجلس الامن 2231

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب ا):
قال سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، إن "قرار الولايات المتحدة إنهاء إعفاءات الاتفاق النووي، وجه الضربة الاخيرة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".
وكتب مجيد تخت روانجي سفير وممثل إيران الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في نيويورك في تغريدة اليوم (الخميس) أنه قبل عامين، أنهى الرئيس دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي والآن وفي سياق الانتهاك المستمر للاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن، وجه وزير خارجيته مايك بومبيو الضربة الأخيرة بفرضه الحظر حتى على تطبيق البنود النووية للقرار،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
كان بومبيو، قد أعلن أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة بصدد إنهاء إعفاءات رئيسية من العقوبات الممنوحة لشركات من أوروبا والصين وروسيا تعمل في منشآت نووية إيرانية رئيسية.
وأضاف بومبيو أن أمام الشركات 60 يوما لوقف أنشطتها.
وانسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد في عام 2018 من الاتفاق النووي الذي كان قد تم التوصل إليه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما وبدأت في إعادة فرض مجموعة من العقوبات على إيران ، مما أثار غضب ليس فقط طهران ، ولكن الدول الأوروبية أيضا ، التي كانت تحاول ، إلى حد كبير إبقاء الصفقة على قيد الحياة ولكنها لم تنجح في مسعاها.
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