تونس تجدد موقفها من الحرب الليبية

جددت تونس رفضها التدخلات الأجنبية في الأزمة الليبية، وأكدت ضرورة الحل السياسي الذي يحترم إرادة الشعب الليبي ومصالحه، وفقًا لوكالة سبوتنيك.

وبحسب موقع "الوسط".

أكد وزير الدفاع التونسي، عماد الحزقي، بعد اتصال له مع نظيرته الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الأربعاء، على "ضرورة إيجاد حل (سياسي ليبي) للأزمة الليبية، يحترم بالأساس إرادة الشعب الليبي

ومصالحه".

وشدد الوزير التونسي على ثوابت السياسة التونسية تجاه الأزمة الليبية القائمة على "التمسك بالشرعية الدولية، ورفض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا".

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وجدد الحزقي في لقائه، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بسفيرة بريطانيا في تونس، لويز دي سوزا، التشديد على

ثوابت السياسة التونسية بالنسبة للحرب الليبية وأهمها "احترام الشرعية ورفض التدخل الأجنبي"، واعتبر أن الحل السياسي بين الفرقاء الليبيين يظل الحل الأمثل لتسوية النزاع.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس بن سعيد أكد في اتصال له مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الثلاثاء الماضي، تمسك تونس بالشرعية الدولية وبضرورة أن يكون الحل ليبيا خالصا، يعبر عن إرادة الشعب الليبي (صاحب السيادة وحده).