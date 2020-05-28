استهداف 4 أطفال بقنبلة في الحسكة بسوريا

أصيب أربعة أطفال، حالة أحدهم حرجة، إثر إلقاء مجهولين قنبلة عليهم في مدينة الشدادي في محافظة الحسكة السورية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وذكرت وكالة أنباء "هاوار" أن مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية ألقوا

قنبلة يدوية على الأطفال وهم 3 أشقاء وابن عمهم.

وأضافت الوكالة أن الأطفال نقلوا إلى مشفى "الحكمة" في الحسكة.

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ونقلت "هاوار" عن طبيب الإسعاف في

المشفى، محمد فاضل، أن حالة ثلاثة أطفال مستقرة، بينما يعاني أكبرهم (15 عاما) إصابة بليغة في الجمجمة، إضافة إلى شظية في الصدر، ووصف وضعه بأنه حرج جدا.

وأشارت الوكالة إلى أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وتواصل البحث عن الجناة.