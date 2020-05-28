أصيب أربعة أطفال، حالة أحدهم حرجة، إثر إلقاء مجهولين قنبلة عليهم في مدينة الشدادي في محافظة الحسكة السورية، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت وكالة أنباء "هاوار" أن مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية ألقواقنبلة يدوية على الأطفال وهم 3 أشقاء وابن عمهم.
وأضافت الوكالة أن الأطفال نقلوا إلى مشفى "الحكمة" في الحسكة.
ونقلت "هاوار" عن طبيب الإسعاف فيالمشفى، محمد فاضل، أن حالة ثلاثة أطفال مستقرة، بينما يعاني أكبرهم (15 عاما) إصابة بليغة في الجمجمة، إضافة إلى شظية في الصدر، ووصف وضعه بأنه حرج جدا.
وأشارت الوكالة إلى أن قوى الأمن الداخلي فرضت طوقا أمنيا على المنطقة وتواصل البحث عن الجناة.
كانت هذه تفاصيل خبر استهداف 4 أطفال بقنبلة في الحسكة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.