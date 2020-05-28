الإمارات تسهل عودة 100 مواطن يمني إلى بلادهم

أعلنت الحكومة الإماراتية اليوم الخميس، عن تسهيلها إجراءات عودة 100 مواطن يمني إلى بلادهم، في إطار "الجهود الإنسانية المستمرة" التي تبذلها، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وجاءت المبادرة بالتنسيق مع السفارة اليمنية لدى الإمارات، حيث تم "اتخاذ كافةالتدابير الصحية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من سلامتهم وصحتهم وعدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، قبل مغادرتهم الإمارات".
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها، أنه "انطلاقامن العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وحرصا على توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية للأشقاء في اليمن، قامت دولة الإمارات بإجلاء 100 من رعايا اليمن إلى بلادهم، بناء على طلبهم".
من جانبها أعربت السفارة اليمنية، عن تقديرها لجهود وزارة الخارجية الإماراتية في إعادة مواطنيها إلى بلادهم.
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