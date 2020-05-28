ألمانيا لـ العراق : مستعدون لتقديم المساعدة في المجالين المالي والاقتصادي

أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أبدت استعداد بلادها لتقديم المساعدة للعراق في المجالين المالي والاقتصادي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكر بيان حكومي، أن الكاظمي "تلقى اتصالا هاتفيا من ميركل هنأته فيه بمناسبة تسنمه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء".
ونقل البيان عن ميركل قولها: "نقدر الصعوبات والتحديات التي تواجهفريق العمل الجديد ونشيد ببرنامجكم الحكومي المتميز".
ووجهت ميركل بحسب البيان، الدعوة إلى الكاظمي لزيارة ألمانيا في أقرب فرصة ممكنة.
وجرى، خلال الاتصال، الاتفاق على تطوير التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، وأبدت المستشارة الألمانية استعدادها لتقديم الدعم الممكن في هذه المجالات، فضلا عنالمساعدة في إسناد العراق لمواجهة آثار وباء كورونا، واستمرار ألمانيا في تدريب القوات العراقية ضمن إطار التحالف الدولي.
من جهته، أشار الكاظمي إلى "حرص العراق على إدامة أفضل العلاقات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها ألمانيا"، مؤكدا "حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وألمانيا، وتفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين".
وأثنى الكاظمي على الجهود التي تبذلها ألمانيا في مجال التعاون العسكري مع العراق، والوقوف معه في محاربة الإرهاب.
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