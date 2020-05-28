عمدة نيويورك يعلن عدد العائدون لأعمالهم في المرحلة الأولى لتخفيف القيود الاحترازية

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، بيل دي بلاسيو، إن السلطات المحلية تتوقع عودة ما يتراوح من 200 ألف إلى 400 ألف شخص إلى أعمالهم خلال المرحلة الأولى من تخفيف القيود العامة، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال دي بلاسيو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس: "سيعود من 200 ألف إلى 400 ألف شخص إلى أعمالهم،

وهذا سيحدث قريبا جدا. ننطلق عند اتخاذ القرار بالدرجة الأولى من دوافع الأمن".

وأضاف أنه يتوقع الإعلان عن تفاصيل المرحلة الأولى في الأسبوع الأول أو الثاني من يونيو، مشيرا إلى أنها ستشمل 4 قطاعات وهي البناء والتصنيع والتوريد والتجزئة.

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وأكد دي بلاسيو: "نحن بالفعل

في وضع يتيح البدء في الحديث عن إعادة الفتح خطوة بخطوة ومرحلة تلو الأخرى".

وتعتبر نيويورك أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، حيث سجلت في المدينة 197351 إصابة مؤكدة بالمرض، بينها 16610 حالات وفاة.

وأسفرت جائحة فيروس كورونا عن مستوى غير مسبوق للبطالة في الولايات المتحدة منذ زمن الكساد الكبير، حيث قدم أكثر من 40 مليون شخص في البلاد منذ 21 مارس طلبات للحصول على إعانات البطالة.