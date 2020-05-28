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والتصنيف البرتقالي يعني أن باريس ليست خالية من الفيروس مثل أغلب المناطق الباقية في فرنسا والتي تقع في المستوى “الأخضر”، غير أن إجراءات العزل العام التي اتخذت في وقت سابق ستُخفف في باريس.
وصرح إدوار فيليب بأن دور السينما ستفتح أبوابها في كل أرجاء فرنسا بداية من 22 يونيو المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن الأنشطة الرياضية ستبقى معلقة إلى تاريخ 21 يونيو 2020.
كما أوضح أيضا أن بلاده ستفتح حدودها مع بقية دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 15 يونيو.
هذا، ومن المقرر إعادة فتح المتنزهات في العاصمة الأسبوع المقبل.
وتفيد آخر نتائج توصلت إليها السلطات الصحية أن “انتشار الفيروس تباطأ بشكل كبير”، مع انحسار متواصل في عدد المرضى الذين في حالة خطيرة أو في الإنعاش (1501 يوم الأربعاء، أي أقل بـ54 من اليوم السابق الثلاثاء).
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الفرنسي: باريس لم تعد منطقة خطر بالنسبة لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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