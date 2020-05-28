رئيس الوزراء الفرنسي: باريس لم تعد منطقة خطر بالنسبة لكورونا

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

والتصنيف البرتقالي يعني أن باريس ليست خالية من الفيروس مثل أغلب المناطق الباقية في فرنسا والتي تقع في المستوى “الأخضر”، غير أن إجراءات العزل العام التي اتخذت في وقت سابق ستُخفف في باريس.

وصرح إدوار فيليب بأن دور السينما ستفتح أبوابها في كل أرجاء فرنسا بداية من 22 يونيو المقبل.

Advertisements

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي أن الأنشطة الرياضية ستبقى معلقة إلى تاريخ 21 يونيو 2020.

كما أوضح أيضا أن بلاده ستفتح حدودها مع بقية دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 15 يونيو.

هذا، ومن المقرر إعادة فتح المتنزهات في العاصمة الأسبوع المقبل.

وتفيد آخر نتائج توصلت إليها السلطات الصحية أن “انتشار الفيروس تباطأ بشكل كبير”، مع انحسار متواصل في عدد المرضى الذين في حالة خطيرة أو في الإنعاش (1501 يوم الأربعاء، أي أقل بـ54 من اليوم السابق الثلاثاء).