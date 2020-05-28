الأردن يعيد فتح المساجد والكنائس ابتداء من 5 يونيو المقبل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 28 مايو 2020 08:28 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة خلال مؤتمر صحفي “تقرر إعادة فتح المساجد والكنائس اعتبارا من الجمعة 5 يونيو المقبل وفق ضوابط ومعايير السلامة العامة”.

وأضاف “ندرس تعديل الحظر الشامل (الذي يفرض كل يوم جمعة) بما يسمح للمواطنين بالوصول الى المساجد سيرا على الأقدام” وقت صلاة الجمعة.

من جانبه، قال وزير الأوقاف محمد الخلايلة إنه “كخطوة أولى نبدأ بصلاة الجمعة فقط (…) كفريضة لا تجوز إلا بالمسجد ضمن ضوابط السلامة العامة”.

ودعا الخلايلة كل مصلٍ إلى إحضار “سجادة الصلاة الخاصة به وأن يرتدي كمامة (…) وأي إنسان لديه اعراض مرضية وسيرة مرضية ألا يأتي”.

موعد فتح الكنائس

من جهته، قال مطران الأردن للروم الأرثوذكس، خريستوفورس عطالله، إن الكنائس ستفتح أبوابها للمصلين اعتبارا من الأحد الموافق 7 يونيو.

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وأضاف “من يشعر بأي أعراض مرضية نطلب منه عدم الحضور إلى الكنيسة” كما طالب “كبار السن بالبقاء في البيوت”.

وشهد الأدرن منذ 21 مارس إجراءات إغلاق شبه تام تشمل حظرا شاملا للتجول خلال ساعات الليل وأيام الجمعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومنذ ذلك التاريخ أغلقت المساجد والكنائس والمؤسسات التعليمية، بما في ذلك الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، وصالات المطاعم والمقاهي والمسابح والنوادي الرياضية وصالات الأفراح والحدائق العامة ومدن الألعاب والأماكن الترفيهية ودور السينما.

ويسمح للمواطنين بالعمل والخروج ضمن شروط وساعات محددة تبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

وفرض الأردن حظر تجوال شاملاً لمدة 72 ساعة بداية الأسبوع الحالي، بما في ذلك أول أيام عيد الفطر بينما أدى الأردنيون صلاة العيد في منازلهم.