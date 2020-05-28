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وقد جاء في التغريدة” قام هذا الارهابي الداعشي ابو بكر الغريب بجرائم لا تُعد ولا تُحصى ضد الأبرياء من اخوانكم. تواصلوا معنا إن كانت لديكم معلومات تؤدي الى التعرف على او تحديد موقع هذا الإرهابي”.
كما كتب على صورة الارهابي تعريف عنه حيث ذكر انه” محمد خضر موسى من قدامى إعلاميو منظمة داعش، يده ملطخة بدماء المدنيين الابرياء الذين تم قتلهم من قبل هذه المجاميع الإرهابية فهو المسؤول عن استقطاب وتجنيد العناصر الارهابية عن طريق نشر الأكاذيب باستخدام الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ساعدنا لتقديمة للعدالة، ابلغنا عن مكانه… 3 ملايين دولار لمعلومات تؤدي الى التعرف على او تحديد موقع ابو بكر الغريب”.
كانت هذه تفاصيل خبر مكافأة من وزارة الخارجية الأميركية لمن يدلي بمعلومات عن الارهابي أبو بكر الغريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.