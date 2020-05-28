وزير الصحة المغربي: رفع قيود كورونا سريعا له عواقب "وخيمة"

دافع وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، عن استمرار الحجر الصحي في المملكة لمواجهة انتشار كورونا، مؤكدا أن رفع القيود سريعا له "عواقب وخيمة وستقع انتكاسة" لن تتحملها البلاد.

ونبه آيت الطالب خلال جلسة البرلمان مخصصة لدراسة نتائج حصيلة المرحلة الأولى من الحجر الصحي، إلى أن "العلوم الوبائية تتحدث عن كون الانتكاسة تكون لها آثار مضاعفة مقارنة مع الحالة العادية التي أعطتنا نتائج إيجابية".

وتساءل وزير الصحة: "إذا كانت الحالة الوبائية المتحكم فيها بكل هذه الإجراءات تظهر لنا رغم ذلك بعض البؤر، فكيف سيكون الوضع إذا تم رفع الحجر؟".

وأوضح، أن 95 % من المغاربة احترموا الحجر الصحي وإجراءات السلامة، موردا أن "قلة لم تحترم، وهو ما أعطى انعكاسات سلبية، منها انخفاض عمر المصابين الذي خلق قلقا لدى الوزارة".

وأضاف، أن "المغرب الآن لا ينتظر مجيء الفيروس، بل أصبح يبحث عنه، خصوصا ضمن المواطنين الذين لا أعراض عليهم، وذلك بهدف محاصرته على مستوى الجهات".

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وأشار إلى أن "الحالات التي تخضع للعلاج، المحددة في 2531، تشكل 8 حالات لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم مطمئن بالنسبة للمؤشر الدولي الذي يحدد 10 حالات".