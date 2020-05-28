الكويت: إنهاء الحظر الشامل وتحويله إلى جزئي من 6 مساء إلى 6 صباحا

وكان وزير الداخلية الكويتي قد قال، الثلاثاء، إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.

وأوضح أنه "سيتم تخفيفه (الحظر) تدريجيا، لافتا إلى أن لفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.

ونوه حينها إلى أن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو، سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس.