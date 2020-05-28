كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر الكويت: إنهاء الحظر الشامل وتحويله إلى جزئي من 6 مساء إلى 6 صباحا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان وزير الداخلية الكويتي قد قال، الثلاثاء، إن بلاده ستستبدل حظر التجول الشامل، الذي فرضته السلطات اعتبارا من 10 إلى 30 مايو، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بآخر جزئي.
وأوضح أنه "سيتم تخفيفه (الحظر) تدريجيا، لافتا إلى أن لفرق الفنية تعمل (حاليا) لوضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة (الطبيعية)"، آخذة في الاعتبار القواعد الصحية.
ونوه حينها إلى أن تفاصيل الحظر الجزئي الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من 31 مايو، سيتم الإعلان عنها اليوم الخميس.
وأعلن وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، الخميس، شفاء 752 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وهو أعلى عدد يومي لحالات التعافي، يتم تسجليه منذ تفشي الفيروس في البلاد قبل ثلاثة أشهر.
وأصبح العدد الإجمالي لحالات الشفاء من وباء "كوفيد-19" في الكويت هو 8698، بحسب وزارة الصحة الكويتية.
كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 24 ألفا و112 حالة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.