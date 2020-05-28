جونسون: يمكن تخفيف الإغلاق العام ابتداء من الإثنين المقبل

وأوضح بوريس جونسون، بأنه إذ أراد العالم هزيمة كوفيد 19، فيجب تنسيق العمل عبر الحدود.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"إذا أردنا هزيمة كوفيد 19، وتحقيق انتعاش وتعافى عالمي وتجنب جائحة مستقبلية، فيجب علينا العمل معًا عبر الحدود".

وقال مسؤول من وزارة الخارجية البرتغالية إن المحادثات بين البلدين بدأت بعد إعلان الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي أن جميع الوافدين الدوليين إلى المملكة المتحدة سيطلب منهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند الوصول.

وأفادت شبكة "سي ان ان" ان المسؤولون الحكوميون من المملكة المتحدة والبرتغال على اتصال لإمكانية إنشاء ما يسمى "ممر جوي" بين البلدين.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 5,643 مليون إصابة، بينهم أكثر من 350 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,408 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.