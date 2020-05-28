كتب هاني نصر العربي في الخميس 28 مايو 2020 08:27 مساءً - انت الان تقراء خبر ترامب يعلن تمديد الاستعانة بالحرس الوطني إلى منتصف أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسبق أن قال ترامب، إن بلاده وصلت إلى منعطف "محزن جدا" مع تجاوز حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في بلاده 100 ألف حالة. وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم الخميس على حسابه في موقع "تويتر": "وصلنا منذ قليل إلى منعطف محزن جدا مع تجاوز حصيلة الوفيات جراء الجائحة 100 ألف حالة. أود أن أعرب لكل أسر وأصدقاء المتوفين عن خالص تعاطفي وحبي لكل ما واجهه ويمثله هؤلاء الأشخاص العظماء! الله معكم!".

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز 100 ألف حالة أمس الأربعاء، إلا أن ترامب كان يلتزم بالصمت ويمتنع عن من التعليق على الوصول إلى هذه العتبة حتى نشر تغريدته الجديدة، الأمر الذي لفت إليه الاهتمام بعض وسائل الإعلام ومنتقدي الرئيس الأمريكي. وحتى الوقت الحالي من الخميس بلغ عدد ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة، حسب معطيات معهد جونز هوبكينز المعني بمتابعة إحصائية فيروس كورونا في البلاد، 100467 شخصا، بينما تشير معطيات موقع "Worldometers" إلى أن حصيلة المتوفين بسبب الفيروس وصلت إلى 102197. Advertisements وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد ضحايا الفيروس وكذلك من حيث حصيلة الإصابات، التي تجاوزت حتى الآن 1.7 مليون حالة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة. وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس. وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر. ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.