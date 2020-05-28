زياش يودع أياكس بفيديو كليب “راب”!- فيديو

ودع اللاعب المغربي، حكيم زياش، عشاق نادي أياكس الهولندي، بفيديو كليب لعمل غنائي، بعنوان “إتبع أحلامك”، صدر بعد إعلان نهاية مسار اللاعب المغربي مع فريق أياكس، منتقلا إلى فريق تشيلسي الإنجليزي.

وقدم الفنانان الهولنديان، جونا فريزر، وإيمز، الأغنية، بمشاركة زياش كبطل للكليب، إلى جانب عدد من أصدقائه، منهم كواس اللاعب الهولندي المحترف في فريق النصر السعودي.

وتجمع زياش، والثنائي جونا فريزر، وإيمز الشهيران في صنف “الراب”، صداقة كبيرة.

وأنهى زياش مشواره مع أياكس الهولندي بطريقة مبهرة، حإذ حصل على جائزة أفضل لاعب في أياكس أمستردام عن الموسم الحالي، لثالث مرة في تاريخه، كما قاد الفريق إلى تحقيق لقب الدوري الهولندي.