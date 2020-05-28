راح ضحيتها شاب.. جريمة قتل مروعة تهز طنجة والأمن يعتقل المشتبه فيه

شهدت مدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في حي المرس، جريمة قتل، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 18 سنة.

وحسب مصدر مطلع، فإنه في الساعة الواحدة بعد منتصف الليلة الماضية، نشب شجار بين شابين في منطقة المرس في طنجة، ما أدى إلى وفاة أحدهما متأثرا بجراحه، إذ نقل إلى المستشفى محمد الخامس في طنجة لتتأكد وفاته، ثم إلى مستودع الأموات دوق دي طوفار.

وأضاف المصدر ذاته، أن الهالك المسمى قيد حياته (م.ب)، تعرض لضربة غادرة بين فخذيه إثر شجار نشب بينه وشخص آخر بسبب حسابات سابقة حسب ساكنة الحي.

وتمكنت مصالح أمن طنجة في منطقة بني مكادة، من توقيف الجاني المتورط في الضرب، والجرح المفضي للموت ساعات بعد الحادث، في وقت قياسي.

وفور وقوع الحادث، انتقلت المصالح الأمنية إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا، من أجل معرفة ملابسات الحادث تحت إشراف النيابة العامة المختصة.