تصنيف أكثر البرامج مشاهدة على القنوات الوطنية في الأيام الأخيرة من رمضان

لم تشهد الأيام الأخيرة من شهر رمضان تغييرا كبيرا في ترتيب البرامج الأكثر مشاهدة على القنوات الوطنية، إذ حافظ برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” على المرتبة الأولى في التصنيف، التي حافظ عليها، طوال شهر رمضان.

وتابع إحدى حلقات “مشيتي فيها” في آخر 3 أيام من رمضان، ما يفوف 11.48 مليون مشاهد، متبوعا بسلسلة “الكوبيراتيف”، التي تعرض على القناة نفسها، بعدد مشاهدين بلغ 11.46 مليون مشاهد.

أما عدد متابعي مسلسل “ياقوت وعنبر”، الذي حافظ على صدارة برامج القناة الأولى، فوصل إلى أزيد من 8.9 مليون مشاهد، متبوعا بالأخبار باللغة العربية بـ5.3 مليون مشاهد.

ولا تزال الدراما التركية تجد إقبالا على القناة الثانية، على الرغم من منافسة البرامج المغربية في رمضان، إذ حقق مسلسل فضيلة وبناتها، 9.8 مليون مشاهد، فيما حقق مسلسل فرصة ثانية 7. 6 مليون مشاهد.

وتخص هذه الأرقام، التي أعلنتها مؤسسة “ماروك ميتري”، الفترة الممتدة من 26 رمضان إلى 29 منه.