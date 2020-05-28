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شكرا لقرائتكم خبر عن الظاهري: دولة الإمارات تحرص على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي لكورونا والان مع التفاصيل
الخميس 28 مايو 2020
أكد قنصل عام الإمارات في كردستان العراق، أحمد الظاهري، حرص دولة الإمارات على مد يد العون لكردستان العراق لمساعدته في التصدي لفيروس كورونا المستجد .. لافتا إلى أن العلاقة الأخوية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية العراق تشكل أساس هذا التعاون، والذي سيمكننا من دعم العاملين في الخطوط الأمامية في العراق على مكافحة هذا الوباء.
وأضاف إن دولة الإمارات تقف إلى جانب العراق في سعيها الدؤوب للحفاظ على الصحة العامة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
يذكر أن دولة الإمارات قدمت حتى اليوم أكثر من 658 طنا من المساعدات لأكثر من 57 دولة، استفاد منها نحو 658 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية.
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