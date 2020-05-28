شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم, تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 728 إصابة. وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر، إن الحالات الجديدة تعود لسائقي شاحنتين أحدهما أردني والآخر أجنبي، و6 حالات لأردنيين قادمين من الخارج، مبيناً في الوقت نفسه شفاء 11 حالة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 469 حالة.

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