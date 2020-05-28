شكرا لقرائتكم خبر عن 322 إصابة جديدة بكورونا في العراق والان نبدء بالتفاصيل

سجلت العراق 322 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا, وبذلك يرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 5457 إصابة. وتوزعت الإصابات على محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وأربيل وواسط والديوانية وذي قار والمثنى وبابل وصلاح الدين والسليمانية وميسان. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي, تسجيل 4 حالات وفاة جديدة, مما رفع عدد حالات الوفاة الكلي إلى 179 حالة, فيما تم تسجيل 67 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 2917 حالة شفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 322 إصابة جديدة بكورونا في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.