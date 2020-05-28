شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تقدم 20 مليون إسترليني لمكافحة كورونا في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم, تخصيص مبلغ 20 مليون جنية إسترليني لصندوق الاتحاد الأفريقي المعني بمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الحكومة البريطانية في بيان اليوم, أن الخطوة تأتي في إطار التزام المملكة المتحدة بدعم الجهود الدولية لمحاربة انتشار المرض مما يعود بالفائدة على المجتمعات المحلية وعلى المجتمع الدولي. وتشمل برامج الصندوق نشر خبراء أفارقة استجابة للأزمة وتقوية النظم الصحية وتحسين تعقب ومراقبة حالات الانتشار.

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