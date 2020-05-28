شكرا لقرائتكم خبر عن روبوت للنظافة وماكينات لبيع الكمامات في مطار زوريخ والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون اليوم الخميس إن المسافرين في مطار زوريخ سيجدون، عند استئناف رحلات الطيران، أجهزة روبوت تقوم بأعمال النظافة وماكينات تبيع الكمامات وأماكن إضافية يصطف فيها الركاب قبل الصعود إلى الطائرة. ومن المقرر استئناف الرحلات قريبا مع تخفيف القيود التي فُرضت لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتعتزم شركات الطيران تكثيف هذه الخدمات خلال الأسابيع المقبلة مع إعادة فتح الحدود الشهر المقبل. وقالت الجهة المشغلة للمطار إن هذه الشركات تنسق مع شركة الخدمات الأرضية وشرطة المطار بشأن إجراءات السلامة بما يتوافق مع إرشادات السلطات الصحية الاتحادية.

وتشمل الخطوات التنظيف المستمر لكافة الأشياء التي تلمسها أيدي المسافرين بالمطار وعربات الأمتعة وتوفير المئات من عبوات مطهرات الأيدي ووضع ألواح زجاجية على كل المكاتب، كما ستوفر ماكينات البيع الكمامات والمطهرات.